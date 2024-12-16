سيف زاهر: والد زيزو سيسافر بعد 3 أيام لدولة عربية لمناقشة عرض لابنه

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القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن والد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الزمالك سيسافر إلى دولة عربية بعد 3 أيام، لمناقشة عرض لابنه بعد توقف مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ابنه.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "والد زيزو سيسافر بعد 3 أيام إلى إحدى الدول العربية لمناقشة عرض لابنه فى الفترة المقبلة".

وأضاف سيف زاهر: "والد زيزو أكد لأحد المقربين أن مسئولى الزمالك توصلوا معاه لاتفاق على تجديد عقد زيزو من فترة ولكن حاليا هو بيحاول يتواصل معاهم ومحدش بيرد عليه، فهو هيسافر لمناقشة أحد العروض المقدمة لابنه".

وتابع سيف زاهر: "إحنا بنقول من دلوقتى علشان مسئولى الزمالك يتحركوا علشان حاليا ليهم كلمة، ولكن فى شهر يناير والد زيزو يحق ليه توقيع أى عقد مع أى نادٍ، وزيزو مش شاغل باله بهذه المفاوضات هو مركز فقط فى الملعب وسايب الأمور لوالده.