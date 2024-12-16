شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين فى منافسة لدخول التشكيل الأساسى فى مواجهة الزمالك المقبلة، والتى شهدت تألق أكثر من لاعب ومشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد شكرى الذى يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى.

واستعان أيمن الرمادى بمباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، من أجل اكتشاف مصادر القوة والضعف فى القلعة البيضاء من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة.

وطالب الرمادى اللاعبين بنسيان خماسية البنك الأهلى التى تلقاها الفريق فى المباراة الماضية، والتركيز حاليا فى مباراة الزمالك المقبلة التى يمنى النفس خلالها بحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم فى جدول الترتيب.

من جانبه، كشف معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا أنه لا يوجد اتفاق على شراء محمود زلاكة من بيراميدز، وهو انضم على سبيل الإعارة فقط، ونجح في الانضمام إلى منتخب مصر.

قال البطاوى، في تصريحات تليفزيونية: "بخصوص أحمد قندوسي لاعب الفريق والمعار من الأهلي، فتحنا خطوط لشراء اللاعب من الأهلي وكذلك خطوط للاتفاق مع اللاعب، ونسير في اتجاه أن يستمر مع سيراميكا بعد نهاية مدة الإعارة".

وأوضح أن سبب التعطل هو تواجده مع منتخب الجزائر وارتباطه بالمباريات بخلاف انشغال الأهلي ببعض المباريات، مؤكدا أنه سيتم حسم الموضوع خلال الأيام القادمة.

وأشار البطاوي إلى أنه حال شراء أحمد قندوسي ستنطبق عليه قاعدة عدم بيع أي لاعب من القطبين للغريم الثاني، كما حدث مع أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

واختتم: "جون إيبوكا لاعب مهم وفي حال وجود عروض لشراء اللاعب ستتم دراسة العروض بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لبحث الأفضل للنادي، ولا توجد نية لاستعارة حمزة علاء من الأهلي في الفترة القادمة".



توني وحسين السيد



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صادق