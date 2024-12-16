شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العلاقات الاقتصادية.. وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين.

إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.

يرافق الخريف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية م. عبدالرحمن الذكير.

بحث فرص تنمية العلاقات

يعقد الخريف خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع مسؤولين حكوميين، لبحث فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تشهد الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة شركات القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية، لاستعراض الفرص النوعية في القطاع الصناعي السعودي، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة.



أخبار متعلقة توقعات سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل ببنك إنجلترا 61 مليار ريال.. الخريف يشيد بعائدات المملكة من "إعادة التصدير"

زيارة المشاريع الصناعية المهمة

إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

تشمل الزيارة عددًا من المشاريع الصناعية المهمة في عدة قطاعات، منها زيارة مشروع مصنع بيتي "المراعي" في محافظة البحيرة شمال مصر، للاطلاع على تجربة المشروع في تنمية المجتمعات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد.

إلى جانب زيارة عددٍ من مصانع الأدوية للاطلاع على التجربة المصرية في تصنيع الأدوية.

وتأتي الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة إلى مصر، امتدادًا لزياراته السابقة إليها، لمتابعة منجزات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين، سعيًا إلى تحقيق نتائج ملموسة تواكب العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين المملكة ومصر.



صناعة الأغذية والأدوية

عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمة، اجتماعات ثنائية مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وقادة كبرى شركات القطاع الخاص.

وبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي، والفرص المتبادلة في مجال التصنيع الغذائي والتقنية الحيوية الدوائية.

وناقش مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية م. محمد السويدي، تطوير التعاون المشترك بين الطرفين في القطاع الصناعي، وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة.

وبحث ابن سلمة خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة مينا فارم للأدوية البارزة في تصنيع الأدوية الحيوية، فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة، والاستفادة من خبرتها في عمليات التصنيع الحيوي المتكامل.

فيما ناقش مع قادة مجموعة إيفا فارما، آفاق التعاون المشترك في قطاع الصناعات الدوائية الجنيسة واللقاحات البيطرية.

والتقى رئيس مجلس إدارة شركة "ميديكال يونيون فارما" الدوائية، وتناول اللقاء بحث فرص التكامل الصناعي في صناعات الأدوية والخامات الدوائية (APIs) بشقيها الكيميائي والحيوي، المستهدفة في التجمع الصناعي بالعين السخنة.



تعزيز العلاقات الاقتصادية

كما زار نائب وزير الصناعة، مصنع شركة "بيتي"، إحدى شركات المراعي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه الشركة السعودية في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصري، ودورها في دعم قطاع الصناعات الغذائية، وسبل استفادة "المراعي" من موقع مصنعها بمصر في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية.

وناقش اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية العامة "جالينا"، فرص استثمار الشركة في المملكة.

كما شهد الاجتماع استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسليط الضوء على النمو المتوقع لقطاع الخضار والفواكه المعبأة والمجمدة في المملكة، والتأكيد على استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الإنتاجية.

