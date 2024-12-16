شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزارة الحج والعمرة أعلنت عن إمكانية أداء العمرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي في جميع الأوقات مع توفير تسهيلات للوصول إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة.



إتاحة تأشيرة العمرة تتم من خلال شراء باقة عمرة عبر منصة نسك الإلكترونية أو عبر التقديم على التأشيرة في مراكز تأشير المعتمدة، كما يمكن الحصول على تأشيرة المرور للمسافرين العابرين عبر المملكة على متن الخطوط السعودية أو طيران ناس بالإضافة إلى إمكانية التقديم للحصول على التأشيرة السياحية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية والتي تتيح لحاملها أداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة.



أخبار متعلقة "الإحصاء": 71,4% للطبيعية و27,1% للقيصرية.. نسب ولادات المملكة 2024 عسير.. القبض على 7 مخالفين لتهريب 154 كيلوجرام من القات المخدر

الوزارة أكدت على ضرورة إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك قبل الوصول إلى الحرم لضمان تنظيم أداء المناسك وتسهيلها بما يحقق راحة وأمان الزوار والمعتمرين

هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتيسير وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

