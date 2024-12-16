شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها، اليوم الاثنين، إلى مغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلبًا وغير قابل للتنبؤ.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، "لا يزال الوضع الأمني في سوريا متقلبا وغير قابل للتنبؤ به مع وجود صراع مسلح وإرهاب في جميع أنحاء البلاد، يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن.. يجب على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة"، بحسب ما أورده موقع "سيريا نيوز" السوري اليوم.وأضاف البيان أن "على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة للمغادرة الاتصال بالسفارة الأمريكية في البلد الذي يخططون لدخوله".