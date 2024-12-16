شكرا لقرائتكم خبر عن شمال باكستان.. انهيار أرضي على طريق وعر يقتل خمسة أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

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فرق الإنقاذ تنتشل الجثث

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انهيار أرضي وقع في إقليم جيلجيت بلتستان شمال باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانهيار الأرضي وقع على طريق وعر، وجرف سيارة كانت متجهة من منطقة "سكردو" إلى منطقة "شانجوس"، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.وأضافت أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى الموقع لانتشال جثث القتلى، حيث أدت عملية البحث إلى اكتشاف السيارة في حفرة عميقة تحت الأنقاض، ونقلت الجثث الخمس إلى المستشفى الحكومي القريب.