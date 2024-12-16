شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات أسهم شركات "العظماء السبعة" في 2025 وكيف أدت هذا العام؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد شركات "العظماء السبعة" (The Magnificent Seven)، التي تشمل عمالقة التكنولوجيا مثل أبل (Apple)، أمازون (Amazon)، مايكروسوفت (Microsoft)، ألفابت (Alphabet)، ميتا (Meta)، تسلا (Tesla)، وإنفيديا (Nvidia)، من أبرز المحركات الرئيسية للأسواق العالمية.

شهدت هذه الشركات عاماً مضطرباً في 2024 بين تقلبات اقتصادية وضغوط تنظيمية، لكنها واصلت تعزيز مكانتها في الأسواق.

وتمكنت أسهم "العظماء السبعة" من الصمود أمام التحديات خلال عام 2024، وتبدو التوقعات إيجابية لعام 2025، خاصة مع استمرار الابتكار التكنولوجي والنمو في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وينصح المحللون المستثمرين بمراقبة تطورات السوق والتوجهات التكنولوجية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، حسبما أورده موقع "ياهو فاينانس" العالمي.

وفيما يلي نرصد أداء أسهم "العظماء السبعة" منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وتوقعات أسهم هذه الشركات العملاقة في 2025، كالآتي:

أبل:

حققت أبل أداءً متماسكاً نسبياً، رغم التحديات في مبيعات الأجهزة الرئيسية مثل الآيفون. تمكنت الشركة من تعويض الانخفاض في الإيرادات بفضل نمو قطاع الخدمات والابتكارات في منتجات الواقع المعزز. وارتفع سهم الشركة بنسبة 12% هذا العام مدعوماً بالإيرادات من خدمات الاشتراك مثل Apple Music وiCloud. ومن المتوقع أن تستمر أبل في التركيز على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، مما قد يدفع سهمها لتحقيق مكاسب بنسبة 10-15%.

أمازون:

استفادت أمازون من الانتعاش في قطاع التجارة الإلكترونية، مدعوماً بتوسع خدمات Amazon Web Services في مجال الذكاء الاصطناعي السحابي. وسجل سهم أمازون مكاسب بلغت 15%. و يُتوقع أن تستفيد أمازون من توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي السحابي، مع احتمالية صعود السهم بنسبة 15-20%.

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مايكروسوفت:

واصلت مايكروسوفت الريادة في قطاع الحوسبة السحابية، مع توسع كبير في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وارتفع السهم بنسبة 18% منذ بداية 2024. ويتوقع المحللون أن يستمر سهم مايكروسوفت في الصعود بدعم من الحوسبة السحابية، مع نمو متوقع يتراوح بين 12-18%.

ألفابت:

حققت الشركة قفزات في إيرادات الإعلانات الرقمية، إلى جانب نجاح مشروع الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، الذي حظي بقبول واسع. وارتفع سهم ألفابت بنسبة 14% هذا العام. و قد تستمر ألفابت في تعزيز مكانتها في سوق الإعلانات الرقمية مع نمو سهم محتمل بنسبة 10-15%.

ميتا:

واصلت ميتا الاستثمار في عالم الميتافيرس، لكن النمو في إيرادات الإعلانات الرقمية كان المحرك الأساسي للأداء. وسجل السهم مكاسب بنسبة 11% في 2024. ومع تحسن تطبيقات الميتافيرس، يتوقع أن ينمو سهم ميتا بنسبة 8-12%.

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تسلا:

رغم التحديات في سلاسل التوريد، حققت تسلا أداءً قوياً في 2024، مدعوماً بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية وابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية. وارتفع سهم تسلا بنسبة 20% هذا العام، ويُرجح أن تستفيد تسلا من توسعها في الأسواق الآسيوية وابتكارات الطاقة المتجددة، مع توقع مكاسب بين 18-25% خلال 2025.

إنفيديا:

تألقت إنفيديا كأبرز الرابحين في سوق التكنولوجيا في 2024 بفضل الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي. وقفز السهم بنسبة 25% خلال العام الحالي وحده. ويتوقع أن تبقى إنفيديا في طليعة المستفيدين من الطلب على الذكاء الاصطناعي في 2025، مع نمو محتمل بنسبة 20-30%.