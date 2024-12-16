هل هناك فرق بين البودرة العادية والبودرة المضغوطة في المكياج؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - تُعتبر بودرة الوجه، سواء العادية أو المضغوطة، من الخطوات الأساسية في المكياج، التي لا غنى عنها لتحقيق إطلالة متناسقة وجذابة، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تثبيت المكياج وإضفاء لمسة نهائية ناعمة على البشرة، كما تساعد على تقليل لمعان الوجه والتحكّم بالزيوت الزائدة، ما يجعلها خياراً رائعاً للحصول على مظهر يدوم طويلاً. بفضل تنوع أنواعها وتركيباتها، تلبي البودرة احتياجات مختلف أنواع البشرة، من الدهنية إلى الجافة، وتتناسب مع جميع المناسبات اليومية والخاصة.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي إلى الفرق بين البودرة العادية والبودرة المضغوطة في المكياج، لتختاري ما يناسب إطلالتك اليومية، وتنعمي بإطلالة مثالية لا تشوبها شائبة.

البودرة العادية أم المضغوطة؟

بودرة لتثبيت المكياج

تختلف أنواع البودرة، لتتناسب مع احتياجات البشرة وأسلوب تطبيق المكياج. من أبرز أنواع البودرة: البودرة العادية (Loose Powder) والبودرة المضغوطة (Pressed Powder). كل نوع له خصائصه واستخداماته التي تناسب احتياجات معينة. إليك، الفرق بين هذين المنتجين التجميليين، وطرق الاختيار الصحيحة بما يتناسب مع لون بشرتك.

البودرة العادية

تتميز البودرة العادية Loose Powder، بتركيبتها الخفيفة ونعومتها. تأتي في شكل مسحوق خفيف وناعم. غالباً، ما تستخدم لتثبيت كريم الأساس والحصول على إطلالة طبيعية غير لامعة. تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة في الجلد، ما يجعلها مثالية للبشرة الدهنية أو المختلطة. توفر تغطية شفافة ويمكن وضعها على كامل الوجه باستخدام فرشاة كبيرة أو إسفنجة ناعمة. تناسب الاستخدام اليومي أو الأوقات التي تحتاجين فيها إلى إطلالة تدوم طويلاً، مثل التصوير أو المناسبات.

البودرة المضغوطة

توفر البودرة المضغوطة Pressed Powder، تغطية أكثر كثافة للمكياج، مقارنة بالبودرة العادية، ما يجعلها خياراً عملياً لإصلاح المكياج أثناء التنقل. عادةً، ما تُستخدم كبديل لكريم الأساس لتغطية خفيفة وسريعة. تأتي بتركيبة أكثر كثافة ومضغوطة، وتطبق باستخدام إسفنجة صغيرة مرفقة بها أو فرشاة لتوزيع المنتج بالتساوي تأتي في عبوات مدمجة ومضغوطة، وتعدّ مثالية للاستخدام أثناء الخروج أو للسفر، حيث إنها سهلة الحمل. تعتبر البودرة المضغوطة مثالية لذوات البشرة العادية والجافة، حيث توفر لمسة نهائية ناعمة ومشرقة.

طرق اختيار البودرة حسب لون بشرتك

يعد اختيار لون البودرة أو البودرة المضغوطة، من الخطوات الضرورية والمهمة، للحصول على مكياج متناسق وطبيعي، حيث اختيار اللون المناسب لنوع بشرتك يمكن أن يحسن مظهر المكياج ويجعل البشرة تبدو أكثر إشراقاً وصحة. إليك طرق اختيار لون البودرة، سواء العادية أو المضغوطة الأنسب حسب لون بشرتك:

للبشرة الفاتحة

اختاري البودرة، ذات اللون الفاتح أو الباستيل مثل اللون البيج الفاتح أو الوردي الفاتح.

تجنبي ألوان البودرة البرونزية الداكنة أو تلك التي تحتوي على نغمات دافئة قوية، حيث قد تجعل بشرتك تبدو شاحبة.

للبشرة المتوسطة

إذا كنت تمتلكين بشرة متوسطة (سواء كانت دافئة أو باردة)، اختاري بودرة بلون البيج أو البني الفاتح. البودرة المضغوطة ذات اللون الذهبي أو الوردي الخفيف أيضاً ستكون مثالية.

يمكنك أيضاً استعمال بودرة بنغمات دافئة، لتسليط الضوء على بشرتك ومنحها إشراقة طبيعية.

للبشرة الداكنة

إذا كانت بشرتك داكنة، اختاري البودرة ذات اللون البني الغامق أو النحاسي. البودرة ذات النغمات الذهبية أو البرونزية هي الأفضل لإضفاء لمسة دافئة على البشرة.

اختاري بودرة لا تحتوي على لمعة مفرطة، حيث يمكن أن تجعل البشرة تبدو دهنية.

للبشرة الزيتية أو الدهنية

تعتبر البودرة الخالية من اللمعان هي الأفضل للبشرة الدهنية.

اختاري بودرة بلون يناسب بشرتك يمكن أن يحد من اللمعان ويساعد على تثبيت المكياج لفترة أطول.

استخدمي بودرة تحكم في الزيوت، مع التركيز على الأماكن التي تميل إلى التعرق مثل منطقة الجبهة والأنف.

للبشرة الجافة

استخدمي بودرة تحتوي على لمسة خفيفة من اللمعان.

تجنبي البودرة التي يمكن أن تجفف بشرتك أكثر.

اختاري بودرة خفيفة الوزن توفر لمسة ناعمة ولا تجعل بشرتك تبدو جافة أو متقشرة.

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نصائح لاختيار البودرة المناسبة

إذا كنتِ تبحثين عن تثبيت خفيف وطبيعي للمكياج، اختاري البودرة العادية. إذا كنتِ تبحثين عن تطبيق دقيق ومظهر طبيعي، فالبودرة العادية ستكون الأنسب. إذا كنتِ ترغبين في تغطية خفيفة وسهولة في الاستخدام، اختاري البودرة المضغوطة. اختاري البودرة التي تتناسب مع لون بشرتك، للحصول على بشرة متجانسة اللون. قبل شراء البودرة، اختبري اللون على الفك السفلي أو خلف اليد، لتحديد ما إذا كان يتماشى مع لون بشرتك. استخدمي كميات صغيرة ووزعيها جيداً لتجنب التكتل. اختاري أنواع البوردة الخالية من الزيوت، لا سيما إذا كانت بشرتك دهنية.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.