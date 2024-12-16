الامارات | «براند دبي» يدعم المواهب الإماراتية في مهرجان «شتا حتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار فعاليات ومبادرات مهرجان «شتا حتا» لهذا العام، «متجر براند دبي» حصرياً ضمن أجواء المهرجان.

ويقام المتجر كمنصة مبتكرة لدعم المواهب الإماراتية الشابة، وتقديم إبداعاتهم لجمهور الزائرين، وذلك من خلال تعاون مميز مع 10 فنانين إماراتيين.

وأكدت عضو اللجنة المنظمة لمهرجان «شتا حتا»،

سارة مرداس، أن المتجر يضم أكثر من 20 عملاً فنياً تعكس جمال مدينة دبي ومعالم منطقة حتا الساحرة.

وقالت إن اللجنة حرصت على أن تكون الأعمال الفنية معروضة بأساليب إبداعية متنوعة، حيث تم استخدامها في تصميم مجموعة من المنتجات، مثل الهدايا، وبطاقات المعايدة، والمتعلقات الشخصية، إلى جانب الجداريات المنتشرة داخل المقر الرئيس للمهرجان في بحيرة ليم.

وأضافت أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى متحف مفتوح يحتفي بالإبداع، مع التأكيد على أن حتا تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الرؤية، لما تتميز به من طبيعة خلابة وتراث غني.

وأوضحت أن المتجر يهدف أيضاً إلى تعزيز روح الانتماء عبر تذكارات تعكس الثقافة الإماراتية الأصيلة، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار من الجنسيات المختلفة.

ويعد «متجر براند دبي» مبادرة نوعية لدعم الفنانين الإماراتيين من خلال عرض أعمالهم في مهرجان يجذب آلاف الزوار، ما يسهم في إبراز المواهب المحلية، وتشجيع الإبداع.

كما يعزز المهرجان مكانة حتا كوجهة سياحية بارزة، تسلط الضوء على تراثها وطبيعتها الجاذبة.

وشهد المهرجان مبادرة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة من منطقة حتا ودبي، بمشاركة 30 مشروعاً من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، حيث لقيت هذه المبادرة إقبالاً كبيراً من جمهور الزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع رواد الأعمال وتعزيز ازدهار مشاريعهم من خلال توفير منصة للتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأعرب عدد من رواد الأعمال المشاركين عن سعادتهم بالانضمام إلى المهرجان، مشيرين إلى أن نسخة العام الماضي أسهمت بشكل كبير في الترويج لمشروعاتهم.

وأكد المشاركون أهمية دعم المشروعات الناشئة والعلامات التجارية المحلية، لما لها من دور فعّال في دعم اقتصاد حتا ودبي، خصوصاً عبر المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما شهدت المعالم التراثية والأثرية في حتا إقبالاً كبيراً من الزوار، تزامناً مع انطلاق مهرجان «شتا حتا»، وتنوعت أنشطة الزوار بين الاستمتاع بجمال الطبيعة وممارسة الأنشطة الرياضية، حيث جذبت مناطق مثل سد حتا، وقرية حتا التراثية، واستراحة الشريعة، وفلج حتا، ووادي هب، العديد من الزوار والسائحين الخليجيين والأجانب، من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية الأخرى التي توفر تجربة سياحية متكاملة.

. المتجر يضم أكثر من 20 عملاً فنياً تعكس جمال مدينة دبي ومعالم منطقة حتا الساحرة.

. الأعمال الفنية معروضة بأساليب إبداعية متنوعة، مثل الهدايا، وبطاقات المعايدة، والمتعلقات الشخصية، إلى جانب الجداريات المنتشرة في بحيرة ليم.

سارة مرداس:

. المتجر يهدف إلى تعزيز روح الانتماء، عبر تذكارات تعكس الثقافة الإماراتية الأصيلة، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار.