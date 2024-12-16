وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية؛ تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.

ويعقد الخريف خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع مسؤولين حكوميين؛ لبحث فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشهد الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة شركات القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية، لاستعراض الفرص النوعية في القطاع الصناعي السعودي، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

وتشمل الزيارة عددًا من المشاريع الصناعية المهمة في عدة قطاعات، منها زيارة مشروع مصنع بيتي “المراعي” في محافظة البحيرة شمال مصر؛ للاطلاع على تجربة المشروع في تنمية المجتمعات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، إلى جانب زيارة عددٍ من مصانع الأدوية للاطلاع على التجربة المصرية في تصنيع الأدوية.

وتأتي الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مصر، امتدادًا لزياراته السابقة إليها، وذلك لمتابعة منجزات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين، سعيًا إلى تحقيق نتائج ملموسة تواكب العلاقات الإستراتيجية والمتميزة بين المملكة ومصر.

يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر خلال عام 2023 بلغ 9.9 مليارات ريال سعودي، بينما وصل إجمالي الواردات غير النفطية من مصر خلال العام نفسه إلى 9.6 مليارات ريال سعودي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط