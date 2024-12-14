شكرا لقرائتكم بدء تطوير وتوسعة مدينة الملك فهد الرياضية مطلع 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أفادت قناة الإخبارية بأنه ستبدأ أعمال تطوير وتوسعة مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض مطلع العام الجديد 2025.

وقالت: إن أعمال تطوير وتوسعة مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض تأتي لتجهيز الاستاد بشكل كامل قبل بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وتشمل أعمال التطوير تحديث المرافق الرياضية، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدينة الرياضية، لتلبي المعايير العالمية لتنظيم هذا الحدث الرياضي القاري.