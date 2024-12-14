شكرا لقرائتكم شرطة القصيم: لا صحة لادعاء مقيم هندي تعرض أسرته للمضايقة وتكسير ممتلكاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت شرطة القصيم أنه لا صحة لما نشره مقيم من الجنسية الهندية يدّعي فيه تعرض أفراد أسرته للمضايقة وتكسير ممتلكات منزله وسرقة أمواله.

وأفاد الأمن العام عبر منصة إكس بأنه تبين عدم صحة ادعاء المقيم، وأفاد بأن الواقعة حدثت في بلده، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

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