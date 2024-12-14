شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 797 سلة غذائية في حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 797 سلة غذائية و797 حقيبة صحية في مدينة جنديرس بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 4.782 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.