شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن سر غاراتها الليلية المكثفة على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

هجمات روسيا على أوكرانيا

محادثات سلام محتملة

هجوم روسي ضخم

الدمام - شريف احمد - كشفت روسيا عن سر غاراتها الليلية المكثفة على أوكرانيا، إذ أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال الليل كانت ردًا على استخدام كييف للأسلحة التي حصلت عليها من الدول الغربية.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى الضربة الأوكرانية على مطار عسكري روسي في تاجانروج أمس الأول الأربعاء كمبرر.وكتبت وزارة الدفاع في موسكو على تليجرام تقول إن الرد الروسي تمثل فى شن هجوم ضخم على البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا.ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الليلي بأنه "أحد أكبر الهجمات على شبكة الكهرباء لدينا" منذ بدء الحرب في فبراير 2022.كان نوّه الكرملين الجمعة بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي أعلن فيها اعتراضه على استخدام كييف لصواريخ أميركية الصنع ضدّ الأراضي الروسية.جاء ذلك في أعقاب هجوم جوي روسي "ضخم" ضدّ أوكرانيا، وقالت موسكو إنّ الهجوم "الضخم" الذي شنّته على أوكرانيا، جاء ردا على إطلاق كييف صواريخ أتاكمس ATACMS أميركية الصنع قبل يومين على "مطار عسكري" في تاغانروغ في جنوب غرب البلاد.ولم يسمح بايدن باستخدام مثل هذه الصواريخ ضد الأراضي الروسية، إلا في نوفمبر بعدما كانت قد عارضت الأمر لفترة طويلة، على الرغم من الطلبات المتكرّرة من كييف.وكان أكد ترامب أنّه "يعارض بشدة" هذه الفكرة. وقال إن ذلك "يؤدي فقط إلى تكثيف هذه الحرب وجعلها أسوأ".ورأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أنّ تصريح ترامب الأخير "يتماشى تماما" مع الموقف الروسي.وتسعى موسكو وكييف إلى الحصول على دعم الرئيس الجمهوري في ظل محادثات سلام محتملة يمكن أن تبدأ السنة المقبلة.ويأتي ذلك بعد ثلاث أعوام تقريبا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى على الجانبين.وشنّت روسيا هجومًا ضخما على شبكات الطاقة الأوكرانية صباح الجمعة، ما تسبّب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وسط درجات حرارة أقل من الصفر.وعللت وزارة الدفاع الروسية بقولها: "ردًا على استخدام الأسلحة الأميركية بعيدة المدى، نفّذت قوات الجيش الروسي هجومًا ضخمًا على المنشآت الحيوية للطاقة" في أوكرانيا".