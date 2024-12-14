شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ديسمبر.. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بتجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية التجارة بجامعة القاهرة، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر الجارى والتى تعقد حضوريا بالكلية ومبنى الامتحانات بالجامعة.

وكانت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، قالت إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب المستويات الدراسية المختلفة والبرامج الخاصة، إذ من المقرر أن تبدأ الاختبارات 18 ديسمبر الجارى، وتنتهى نهاية شهر يناير.

وأضافت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أساتذة المواد يستعدون بوضع نماذج للاسئلة والاختبارات، لافتة إلى الالتزام بقرار مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بشكل وطبيعة الامتحان بيحث يضم أسئلة مقالية مع البابل شيت.