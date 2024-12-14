رئيس اللجنة الحقوقية للدفاع عن هانيبال القذافي: من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عنه

أشار رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي، عقيلة دلهوم الى أن "قضية اختفاء الإمام موسى الصدر تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان".

وشدد دلهوم في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" على إن "السلطات اللبنانية تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات،، كما تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق".

ولفت دلهوم إلى ضرورة "التعامل مع القضية بإنصاف، بدلاً من تحميل هانيبال القذافي مسؤولية إخفاء معلومات لا علاقة له بها مطلقاً؛ ولذا صار من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عنه".