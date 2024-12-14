أشار رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي، عقيلة دلهوم الى أن "قضية اختفاء الإمام موسى الصدر تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان".
وشدد دلهوم في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" على إن "السلطات اللبنانية تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات،، كما تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق".
ولفت دلهوم إلى ضرورة "التعامل مع القضية بإنصاف، بدلاً من تحميل هانيبال القذافي مسؤولية إخفاء معلومات لا علاقة له بها مطلقاً؛ ولذا صار من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة الحقوقية للدفاع عن هانيبال القذافي: من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.