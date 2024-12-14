فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق اندلع في مبنى محطة الـ"mtv" في النقاش والقناة أوقفت البث المباشر وكتبت على شاشتها: "نعتذر عن هذا العطل التقني وتابعوا البرامج بعد قليل".

كانت هذه تفاصيل خبر حريق داخل مبنى محطة الـ"mtv" في النقاش وفرق الدفاع المدني توجهت إلى المكان لإخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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