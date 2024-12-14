وزير الدفاع التركي: إسرائيل تحدث حالة عدم استقرار جديدة باستهدافها سوريا

حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر، من أن إسرائيل تحدث حالة عدم استقرار جديدة من خلال هجماتها على سوريا، لافتا الى ان "مواصلة إسرائيل ممارسة إرهاب الدولة وارتكاب أعمال تتجاهل القانون الدولي في غزة".

وذكر أن خطر امتداد العدوان الإسرائيلي إلى المنطقة تجلى في لبنان أيضًا، لافتا الى ان "إسرائيل تتصرف الآن بطريقة انتهازية جديدة، لتخلق حالة عدم استقرار جديدة بهجماتها على سوريا".

وأكد أن هذه المساعي الإسرائيلية تمثل الانعكاس الأكثر وضوحها لـ"عقليتها الاحتلالية".

ودعا غولر، المجتمع الدولي إلى "دعم العملية التاريخية التي فتحت فيها نافذة فرص مهمة في سوريا"، وعدم التزام الصمت إزاء ممارسات إسرائيل.