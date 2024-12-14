الدفاع المدني: 56 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

افادت المديرية العامة للدفاع المدني، ان "عناصرها نفذت في الـ24 ساعة الماضية، 56 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالاتي: -اخماد حرائق:21: نفايات:1، أعشاب: 9، سيارات: 2، مؤسسات:2، مزروعات:2، منازل:3، كهرباء:1، مشغلات أجهزة كهرباء:1. - إنقاذ: 3 -اسعاف: 25: حالات طارئة: 8، حوادث سير:7، نقل مرضى:10 -خدمات عامة:3 - سلامة عامة:4

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