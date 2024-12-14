أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن سماع اصوات تفجيرات وتمشيط بالرصاص ورمايات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة يقوم بها جنود العدو الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل منذ قرابة الساعة وحتى الآن لا زالت مستمرة ويسمع صداها الى القرى المجاورة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي يقوم برمايات رشاشة في بلدة ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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