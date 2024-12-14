إدخال نانسي بيلوسي مستشفى في لوكسمبورغ بعد تعرضها لإصابة

تعرضت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لإصابة استدعت نقلها إلى مستشفى، وذلك خلال رحلة إلى لوكسمبورغ لإحياء ذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية.

واعلن المتحدث باسمها إيان كراغر في بيان إن بيلوسي (84 عاما) كانت في الدوقية الكبرى مع وفد برلماني للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الأردين.

وأضاف أن النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا "تعرضت لإصابة خلال حدث رسمي ونقِلت إلى مستشفى لإجراء فحوص".

وفقا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، سقطت بيلوسي على سلالم وأصيبت بكسر في وركها.

وقال كراغر إنها "تتلقى حاليا علاجا ممتازا"، مضيفا أنها تواصل العمل وتأسف "لعدم تمكنها من حضور الفعاليات الأخرى" للوفد.