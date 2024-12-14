تعرضت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لإصابة استدعت نقلها إلى مستشفى، وذلك خلال رحلة إلى لوكسمبورغ لإحياء ذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية.
واعلن المتحدث باسمها إيان كراغر في بيان إن بيلوسي (84 عاما) كانت في الدوقية الكبرى مع وفد برلماني للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الأردين.
وأضاف أن النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا "تعرضت لإصابة خلال حدث رسمي ونقِلت إلى مستشفى لإجراء فحوص".
وفقا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، سقطت بيلوسي على سلالم وأصيبت بكسر في وركها.
وقال كراغر إنها "تتلقى حاليا علاجا ممتازا"، مضيفا أنها تواصل العمل وتأسف "لعدم تمكنها من حضور الفعاليات الأخرى" للوفد.
كانت هذه تفاصيل خبر إدخال نانسي بيلوسي مستشفى في لوكسمبورغ بعد تعرضها لإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.