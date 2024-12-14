غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا المؤلفة من وزراء خارجية السعودية، مصر، العراق، الاردن، ولبنان. كما سيشارك في الاجتماع اطراف عربية ودولية مهتمة بالشأن السوري.

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب غادر الى مدينة العقبة الاردنية للمشاركة في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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