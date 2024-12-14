مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس": وفد قطري سيزور سوريا الأحد وسيتخذ خطوات لإعادة فتح السفارة

كشف دبلوماسي قطري لوكالة "فرانس برس"، أنّه "يُتوقَّع أن يتوجّه وفد قطري إلى سوريا يوم الأحد المقبل، حيث سيتّخذ أعضاء الوفد الخطوات الضّروريّة لإعادة فتح السّفارة، ومناقشة تعزيز إيصال المساعدة".

وأشار إلى أنّ مسؤولين في وزارة الخارجيّة القطريّة سينضمّون إلى الوفد، واصفًا "التّقارير عن زيارة سابقة لرئيس المخابرات القطريّة إلى دمشق"، بأنّها "غير صحيحة". وأوضح أنّ "تركيز الاتصالات مع "هيئة تحرير الشام" وغيرها، ينصَبّ على الحاجة للحفاظ على الهدوء، وعلى المؤسّسات العامّة السّوريّة خلال الفترة الانتقاليّة".

وكانت قد أغلقت قطر سفارتها في دمشق واستدعت سفيرها في تمّوز 2011. وبخلاف دول عربيّة أخرى، لم تعاود قطر علاقاتها الدّبلوماسيّة مع سوريا تحت حكم الرّئيس السّابق بشار الأسد، الّذي أُطيح به نهاية الأسبوع الماضي، مع سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة على المدن السّوريّة الواحدة تلو الأخرى، ووصولها أخيرًا إلى العاصمة دمشق.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت قطر "أنّها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا قريبًا، بعد إكمال التّرتيبات اللّازمة".