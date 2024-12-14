الامارات | «شرطة دبي» توظف شخصاً من أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وظفت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، شخصاً من أصحاب الهمم (فئة الإعاقة الجسدية)، ليكون مجموع أصحاب الهمم الذين تم تعيينهم خلال العام الجاري خمسة أشخاص.

وبارك مدير إدارة التواصل الحكومي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد راشد الجابري، لصاحب الهمّة عمر حمد المهيري انضمامه لكادر شرطة دبي، وأكد أن شرطة دبي تُقدم كامل الدعم لأصحاب الهمم لتمكينهم في بيئة عمل صديقة ومحفزة، وذلك بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة المقدم الدكتور محمد الحمودي، والمنسق العام للمجلس ماجد الشيخ، وعضو المجلس سميرة ثابت.

وأكد العقيد الجابري أن هذه الخطوة تسهم في دعم سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الدولة، كما تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، ونؤكد من خلالها حرصنا على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية تجاه مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، ومنحهم فرصاً متكافئة لإثبات قدراتهم، وتفعيل دمجهم في بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمولية والدمج الكامل لهم أسوة بزملائهم في العمل.

وقال عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم ماجد الشيخ، إن المجلس برئاسة الرائد عبدالله الشامسي يعمل وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، بما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم استراتيجية دبي «مجتمعي.. مكان للجميع»، لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وأضاف: «تتبنى القيادة العامة لشرطة دبي سياسة الإدماج الشامل لأصحاب الهمم في أوجه عدة، منها الاستقطاب والتعيين وتهيئة مكان العمل، والتمكين والتأهيل، وحماية الحقوق والامتيازات، والتواصل وتقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دمجهم في المجتمع بشكل كامل».