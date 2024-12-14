شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيتك من شعرك.. اعرفى درجة هدوئك النفسى من لونه والان مع تفاصيل الخبر

لون الشعر قد يعبر عن شخصيتك، فالسمات النفسية والشخصية تختلف من امرأة لأخرى، هناك من تتمتع بالقوة والجسارة وهناك من تتعامل بلطف وحسنى، وكلها أنماط شخصية مختلفة.

ووفقا لتقرير نشر في موقع yoursouthwale فإن ألوان الشعر تعبر عن الشخصية فتفضيلك للون معين للشعر قد يعبر عن القليل من شخصيتك وطبيعة سماتك النفسية.

الشعر الأحمر هذا النوع واللون من الشعر من الألوان الجريئة التي تعبر عن شخصية تتمكن من اتخاذ قراراتها بنفسها شخصيات صلبة نفسيا، كما أنها شخصيات قادرة على الظهور والتحدث بطلاقة وتتسم بالهدوء النفسي في الوقت ذاته.

الشعر الذهبي أو الأشقر يعطيكِ انطباعا بالحيوية والشباب والنشاط والجمال، ولكن أغلب الشقراوات لهن طبيعة نفسية وسمات شخصية معينة منها:

يشعرن بالطاقة والحيوية وبالتالي يكنّ الأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات النفسية

مثابرات وقادرات على اتخاذ القرارات ولا يفضلن الخجل أو العزلة الاجتماعية

منفتحات على المجتمع وقادرات على التواصل الإدراكى والاجتماعي الجيد

اللون البني الداكن يعبر عن شخصية متزنة نفسيا تستطيع اتخاذ القرارات ويمكنها الثقة بنفسها وبقدرتها بدرجة كبيرة.

الألوان الداكنة وخاصة الأسود في حد ذاتها دلالة على الثبات والقدرة على تقبل النفس، كما أنها تعبر عن تقدير الذات وقدرة صاحبها على تكوين علاقات اجتماعية ونفسية طويلة الأمد.

وأوضح التقرير أن السمات الشخصية تختلف من شخصية لأخرى دون شك، ولكن لون الشعر والالتزام به دون تغييره يعبر عن شخصية جادة تقدر ذاتها وتتمتع بالكثير من السلام النفسي والهدوء والقدرة على اتخاذ القرارات والبعد عن الاضطرابات الإدراكية والنفسية.