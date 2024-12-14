شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الجزائر تسلم رئيس أوغندا رسالة من "تبون" تتعلق بالارتقاء بالعلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، مع رئيس أوغندا يوويرى موسيفينى، الجمعة أهم المسائل المدرجة على أجندة الاتحاد الإفريقي، ومناقشة القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي، على غرار تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلةـ وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها "عطاف" إلى كمبالا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، حسبما ذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وسلم عطاف الرئيس الأوغندي رسالة خطية من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، كما أبلغه تحياته، وأكد له تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية الأوغندية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وشَكل اللقاء، بحسب البيان، فرصة لاستعراض النتائج الإيجابية التي تم إحرازها في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس يوويري موسيفيني بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر شهر مارس 2023.

ومن جهة أخرى، عقد "عطاف" اليوم بكمبالا، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الأوغندي حاجي أبوبكر جيجي أودونجو، تركزت حول التحضير لعقد الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة وسبل التوظيف الأمثل لهذا الاستحقاق الثنائي في سبيل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على درب توطيد العلاقات الجزائرية الأوغندية؛ لاسيما في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتجارة البينية والتعليم العالي.