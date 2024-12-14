شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين المجزرة المروعة بمخيم النصيرات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

مجزرة مخيم النصيرات

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجزرة المروعة بمخيم النصيرات بقطاع غزة, التي خلفت عددًا من الشهداء والجرحى.وأكد أن هذه الجريمة تعد من سلسلة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.ودعا المجتمع الدولي، للتحرك العاجل والفوري وفق القوانين والمعاهدات الدولية، لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.كما رحب، بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.