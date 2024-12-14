شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات إلى غزة

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة مع سقوط العشرات من الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتعددة في الأيام الأخيرة وانعدام الأمن الذي يعيق إيصال المساعدات.وحث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مهند هادي على ضمان حماية المدنيين والمرور الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية.وأشار هادي إلى نهب قافلة مكونة من 70 شاحنة كانت تتحرك عند معبر كرم أبو سالم يوم الأربعاء الماضي ونهب أربع شاحنات من أصل خمس شاحنات غادرت معبر كيسوفيم في نفس اليوم.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الاحتلال رفض أكثر من 90 % من 137 بعثة أرادت الأمم المتحدة وشركاؤها إرسالها إلى شمال غزة المحاصر منذ 6 أكتوبر.