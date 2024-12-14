شكرا لقرائتكم الأحد.. تشغيل المسارين الأحمر والأخضر بقطار الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبدأ الأحد المقبل 15 ديسمبر الجاري، انطلاق قطار الرياض نحو رحلته الجديدة عبر المسار الأحمر والمسار الأخضر.

المسار الأحمر

ويبدأ المسار الثاني “الخط الأحمر” بطول 25.3 كيلومتر، من طريق الملك عبدالله وينتهي عند إستاد الملك فهد، ويشتمل على 15 محطة ويلتقي هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليم، وهي كالتالي: (جامعة الملك سعود، محطة واحة الملك سلمان، المدينة التقنية “كاكست”، محطة التخصصي، محطة stc، محطة الورود، محطة الملك عبدالعزيز، محطة وزارة التعليم، محطة النزهة، مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، محطة خالد بن الوليد، محطة الحمراء، محطة الخليج، محطة إشبيليا، محطة مدينة الملك فهد الرياضية).

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المسار الأخضر

أما المسار الخامس “الخط الأخضر” محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، فيبدأ عند محطة وزارة التعليم وينتهي عند المتحف الوطنين ويبلغ عدد محطاته 12 محطة، وهي كالتالي: (محطة وزارة التعليم، محطة حديقة الملك سلمان، محطة السليمانية، محطة الضباب، محطة ميدان أبوظبي، محطة نادي الضباط، محطة التأمينات الاجتماعية، محطة الوزارات، محطة وزارة الدفاع، محطة مستشفى الملك عبدالعزيز، محطة وزارة المالية، محطة المتحف الوطني).

انطلاق رحلات قطار الرياض

وبدأ قطار الرياض الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض في وقت سابق، استقبال ركابه، حيث تنطلق عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة مسارات، وهي: المسار الأول “الخط الأزرق” محور العليا – البطحاء، و المسار الرابع “الخط الأصفر” محور طريق مطار الملك خالد الدولي، و المسار السادس “الخط البنفسجي” محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، وذلك بعد تفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاح القطار يوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 27 نوفمبر 2024م.