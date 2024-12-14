شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية.. أكثر من 1200 وفاة بسبب جدري القردة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

فيروس جدري القردة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية اليوم، تسجيل 1225 حالة وفاة بسبب فيروس جدري القردة منذ بداية العام الجاري.وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية، تسجيل 53860 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بينها 11984 حالة مؤكدة و1225 حالة وفاة، منذ بداية العام الحالي.وأفادت باكتشاف حوالي 30% من الحالات المشتبه فيها في منطقة جنوب كيفو (شرق) وهي الأكثر تضررًا في البلاد.وتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركز هذا الوباء، ارتفاعًا في معدل الوفيات بسبب التشخيص المتأخر وصعوبة الحصول على العلاج في عدة مناطق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.