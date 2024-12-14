شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 3.1%.. أسهم شركة تسلا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أسهم تسلا

ارتفاع مستمر

دعم ترامب لإيلون ماسك

ثروة إيلون ماسك

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسهم شركة تسلا بما يصل إلى 3.1% اليوم الجمعة، مما أسهم في تعزيز أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق سجلته الشركة أمس الأول الأربعاء.ويأتي ذلك على خلفية تقرير إخباري يفيد بأن فريق ترامب الانتقالي يرغب في إلغاء أمر، يتطلب من شركات صناعة السيارات الإبلاغ عن الحوادث التي تشمل أنظمة ذاتية القيادة.وكان سهم شركة تسلا هو السهم الوحيد الذي سجل ارتفاعًا بين أكبر سبع شركات تكنولوجية عملاقة اليوم الجمعة.وارتفع سهم تسلا بنسبة 71% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 5 نوفمبر، وارتفع بنسبة 102% منذ الإعلان عن نتائج الربع الثالث في 23 أكتوبر.وجاء ارتفاع أسعار الأسهم وسط آمال في أن يؤدي قرب إيلون ماسك، الذي يملك شركة تسلا، من الرئيس المنتخب الجديد دونالد ترامب إلى إعطاء دفعة لطموحات الشركة في مجال القيادة الذاتية.وقبل نحو 3 أيام، ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بنسبة 4% إلى 404.80 دولار للسهم.وسجل أعلى مستوى له خلال تعاملات أي يوم منذ 5 نوفمبر 2021، واستمر السهم متخلفًا إلى حد كبير عن باقي شركات التكنولوجيا العملاقة خلال أغلب فترات التعامل في العام الحالي.ويشهد سهم تسلا ارتفاعًا قويًا منذ أواخر أكتوبر، مدعوما أولا بنتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع.ويعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات أمرًا إيجابيًا للشركة، لا سيما مع الدعم القوي لمؤسس ورئيس تسلا إيلون ماسك لترامب.هذا وحظي ترامب على دعم "ماسك" خلال الانتخابات التي تعهد فيها بفرض رسوم على أغلب المنتجات الصينية بما فيها السيارات الكهربائية.في ذات السياق بات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار.وبحسب مجلة فوربس وشركة بلومبرج، تتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء والطيران سبيس إكس.وقدرت ثروته ماسك بـ 2ر431 مليار دولار، فيما ذكرت شركة الخدمات المالية بلومبرج إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.