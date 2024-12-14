لازاريني: إلغاء عمل "أونروا" في غزة هدفه تجريد الفلسطينيين من حقهم بالعودة

أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن "هدف إسرائيل من إلغاء عمل الوكالة هو تجريد الفلسطينيين من حقهم بالعودة".

ولفت لازاريني، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، الى أن "السبب الحقيقي وراء إلغاء عمل الوكالة لم يكن مزاعم إسرائيل بأن موظفي الوكالة ساهموا بهجوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023، بل تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة".