السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية للذكور والإناث

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الرياض - محمد الوسيري - قالت الأحوال المدنية: إن إصدار بطاقة الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إلزاميًّا عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياريًّا من سن 6- 15 سنة.

السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية

جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية عبر منصة إكس على استفسارات بشأن السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.

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الحالات الصحيحة للصور

وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية: إن الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، هي أنه يشترط وجود خلفية بيضاء، وأن تكون صورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، وملامح الوجه واضحة وخالية من التعابير أو مساحيق التجميل، وكذلك أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب.

ويشترط كذلك أن التقاط الصورة بشكل مستقيم وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.