شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستولي على صواريخ داخل سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال على الأراضي السورية

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا

انتقال سياسي شاملة بقيادة سورية

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه صادر صواريخ خلال عمليته المستمرة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.وأوضح أن الجنود يواصلون تعزيز دفاعات الاحتلال في المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.وأمّنت قوات المظلات الإسرائيلية صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة في المنطقة.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته في المنطقة الحدودية السورية، بعد استيلاء المعارضة المسلحة، على السلطة في سوريا الأسبوع الماضي، وهروب بشار الأسد.وانتقد المجتمع الدولي توغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هذه الخطوة تعد إجراء مؤقتًا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال نشر حتى الآن جنودا على مساحة 300 كيلومتر مربع تقريبًا من الأراضي السورية.ووتشمل المنطقة العازلة في سوريا، التي اتفق عليها في عام 1974، 235 كيلومترا مربعًا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.كان أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة المكثفة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.وشدد على الحاجة العاجلة لتهدئة العنف على جميع الجبهات بأنحاء سوريا، مؤكدًا أن اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان ما زال نافذًا، مدينًا كل الأعمال التي تتناقض مع الاتفاق.كما دعا إلى احترام التزامات الاتفاق وإنهاء كل الوجود غير المصرح به في منطقة الفصل، والامتناع عن أي عمل يقوض وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان المحتلة.الأمين العام للأمم المتحدة شدد أيضا على حتمية دعم التدابير الانتقالية ذات المصداقية والمنظمة والجامعة في سوريا، مع الحفاظ على النظام العام.وكان أكد قادة مجموعة الدول السبع "G7" التزامهم الثابت تجاه الشعب السوري، ودعمهم الكامل لعملية انتقال سياسي شاملة بقيادة سورية.ويأتي هذا وفقًا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، فيما دعوا في بيان مشترك جميع الأطراف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الوطنية، مع احترام استقلالها وسيادتها.