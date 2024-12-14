شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: هدف إسرائيل من حظرنا هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم /الجمعة/، أن هدف إسرائيل من إلغاء عمل الوكالة هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة.



وقال لازارينى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن السبب الحقيقى وراء إلغاء عمل الوكالة لم يكن مزاعم إسرائيل حول عدد من موظفى الأونروا، بل تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم فى العودة.



وفى 28 أكتوبر الماضي، أقر "الكنيست" الإسرائيلى قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية فى المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، و"منع أى نشاط للأونروا فى أراضى دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أى مكتب تمثيلي، ولا تقدم أى خدمة، ولا تقوم بأى نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، فى أراضى دولة إسرائيل"، بالإضافة إلى إبلاغ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذى ينظم علاقتها مع "الأونروا". وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ أواخر شهر يناير المقبل.