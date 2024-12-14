شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": قصف مخيم النصيرات في غزة جريمة إبادة جماعية والان نبدء بالتفاصيل

دخول المساعدات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - دانت منظمة التعاون الإسلامي، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية.وعدت ذلك امتدادًا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من أربعة عشر شهراً ضد الشعب الفلسطيني.كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارا حول دعم ولاية وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.وجددت المنظمة في هذا الصدد، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل "قوة الاحتلال"، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.