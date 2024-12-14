الامارات | 2200 سباح وسباحة يشاركون في بطولة «أوشن مان» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي اليوم النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام على شاطئ كايت بيتش، وتستمر حتى يوم غد، بمشاركة 2200 سباح وسباحة من 93 جنسية من الرجال والسيدات يتقدمهم ثلاثة أبطال أولمبيين وأكثر من 1000 بطل وطني من مختلف دول العالم، حيث يشارك 80% منهم من خارج الدولة جاءوا خصيصاً إلى دبي للمشاركة في البطولة. ويخصص سباق اليوم لفئة الأطفال 500 متر، والسبرنت بكيلومترين والفرق 3.5 كيلومترات، فيما تقام غداً منافسات المحترفين لمسافتي خمسة و10 كيلومترات.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وتحدثت خلاله مدير قسم الرياضات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي فوزية فريدون، ورئيس اللجنة المنظمة للحدث فيرمن إيجيدو، والبطلة الأولمبية الهولندية شارون فان رويندال، والبطل الأولمبي الأوكراني ميهايلو رومانشوك.

وقالت فوزية فريدون: «تعد هذه النهائيات هي الأكبر في سلسلة بطولات (أوشن مان) من حيث عدد المشاركين، وسعادتنا كبيرة بمشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم في البطولة، وهذا يعد تأكيداً على أن دبي جاذبة لأبطال الأولمبياد والعالم في جميع الرياضات».