اخبار الرياضه

كابيتانو مصر .. إبراهيم عادل يكشف سبب عدم تتويج بيراميدز بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. إبراهيم عادل يكشف سبب عدم تتويج بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:53 م

كشف ابراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى عن أسباب عدم تتويج الفريق ببطولة الدورى خلال السنوات الماضية.

وقال عادل فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر إن عدم حصول بيراميدز على بطولة الدورى كان بسبب غياب التوفيق عن الفريق، وكذلك الشعور بالظلم فى بعض الأحيان رغم أن بيراميدز يضم افضل اللاعبين.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا