شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. إبراهيم عادل يكشف سبب عدم تتويج بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

كشف ابراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى عن أسباب عدم تتويج الفريق ببطولة الدورى خلال السنوات الماضية.

وقال عادل فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر إن عدم حصول بيراميدز على بطولة الدورى كان بسبب غياب التوفيق عن الفريق، وكذلك الشعور بالظلم فى بعض الأحيان رغم أن بيراميدز يضم افضل اللاعبين.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.