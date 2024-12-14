شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. عبد الله عنان يقدم نصائح للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

قدم عبد الله عنان صانع المحتوى وبرنامج شارع العلوم عددا من النصائح إلى اللاعبين المشاركين في برنامج كابيتانو للموسم الثالث، وقال عنان للاعبين إن تحقيق الأهداف لا يكون بالشعارات، ولكن بتنظيم الوقت بين الهدف والمهارة التى يعملها والأهل والصلاة وأمور كثيرة أخرى.

وأضاف عبد الله عنان، أن تجارب المناهج لا يمكن تطبيقها فى المنزل بل لا بد أن تكون فى معامل المدرسة لأنه يكون مجهزا بشكل أكبر.

وتمنى للاعبى كابيتانو أن يرى منهم من يقود مصر لكأس العالم، ومن يشارك فى دورى أبطال أوروبا بعد سنوات.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.