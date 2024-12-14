الامارات | ماسة عدنان بطلة سباق السيدات في كأس رئيس الدولة للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت الفارسة ماسة عدنان، إسطبلات الوثبة، لقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم أمس لمسافة 100 كلم، في قرية بوذيب للقدرة، ونظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 127 فارسة، في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل.

وتمكنت البطلة من انتزاع اللقب على صهوة «رانجار» قاطعة المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 3:35:40 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.90 كلم/ساعة، فيما حلّت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة «باراكا الجيدو» لإسطبلات المغاوير مسجلة 3:35:45 ساعات، فيما حلّت في المركز الثالث الفارسة هند خالد الرضا على صهوة «بوليو اوزو» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن قدره 3:35:46 ساعات.

وذكر بيان صحافي أن السباق شهد تنافساً قوياً منذ انطلاقته، حيث ظلت الفروق بين الفارسات ضئيلة جداً، ما جعل المنافسة مفتوحة حتى الأمتار النهائية من المرحلة الأخيرة، ليكون الحسم من الفارسة المحنكة ماسة عدنان بفارق ثوانٍ عن الوصيفة وصاحبة المركز الثالث.

وشهد السباق وتوّج الفائزين كل من المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية أحمد السويدي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد عبدالله النقبي، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة محمد الجنيبي.

وتختتم فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة صباح اليوم بسباق العمالقة، لمسافة 100 كلم، ويتألف من أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.10 كلم باللون البرتقالي، تعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20.20 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

وتشهد القرية سباقين تأهيليين يوم الثلاثاء، الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني دولي أيضاً لمسافة 120 كلم.