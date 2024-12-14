شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حلمى رئيس تنس الطاولة: لدينا طموح لحصد ميدالية أولمبية بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أكد اشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة الجديد سعادته بثقة الجمعية العمومية التي اختارته لإدارة تنس الطاولة لفترة جديدة حتى 2028.

وفاز أشرف حلمى برئاسة اتحاد تنس الطاولة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة، وحصل أشرف حلمى على 19 صوتاً مقابل 13 لتامر وفقى.

وأضاف حلمى، إن هناك خططا كثيرة تمتلكها القائمة بشكل عام، وهو بشكل خاص من أجل الارتقاء بلعبة تنس الطاولة الفترة المقبلة.

وتابع، إن تنس الطاولة يمتلك لاعبين دوليين على مستوى عال، أمثال عمر عصر ودينا مشرف وهناء جودة.

واختتم، لدينا طموح لحصد ميدالية أولمبية خلال لوس أنجلوس 2028