شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب محافظة صلاح الدين العراقية والان نبدء بالتفاصيل

زلزال في العراق

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.وأفادت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في بيان، أن مركز الهزة كان على بعد 17 كيلومترا جنوب قضاء "الشرقاط"، لافتة إلى شعور المواطنين القاطنين بالمناطق القريبة من "الشرقاط" بها.وتأتي الهزة بعد يوم واحد من هزة أرضية أخرى بقوة 4.5 درجات تعرضت لها محافظة صلاح الدين.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.