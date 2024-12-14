شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والسعودية يدينان المجازر الإسرائيلية فى مخيم "النصيرات" بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن إمعان قوات الاحتلال فى انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء؛ نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.



وجددت المملكة، مطالبتها للمجتمع الدولى بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.

بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها للمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتى تسببت فى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى الأبرياء، وتدمير البنى التحتية بشكل ممنهج؛ الأمر الذى يمثل استمراراً لسلسلة جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.



وجددت دولة الكويت - فى بيان لوزارة خارجيتها - دعوتها للمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة وصارمة لوقف تلك الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى الشقيق وتوفير الحماية المدنية له.



وأكدت أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب.