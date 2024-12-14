شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب المجازر والجرائم في حق الشعب الفلسطيني، ويواصل حصار قطاع غزة لليوم الـ434 على التوالي، برا وبحرا وجوا، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 45 ألف شهيد ونحو 107 آلاف مصاب.