شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقايل الجنيه فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-12-2024، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 53.15 جنيه للشراء، و 53.58 جنيه للبيع، أما الريال السعودي فسجل 13.49 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.

ويستمر ”الخليج 365”، فى تقديم خدمة نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.15 جنيه للشراء.

53.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.36 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.47 جنيه للشراء.

165.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.89 جنيه للشراء.

13.96 جنيه للبيع.