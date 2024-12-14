وزير بيلاروسي: قوات الأمن ستقوم بحماية أراضينا وسيادتتنا خاصة بفترة الانتخابات الرئاسية

أكّد وزير الدّولة في مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، أنّ قوّات الأمن ستقوم بتغطية وحماية أراضي ​بيلاروسيا​ وسيادتها، وخاصّةً في فترة الانتخابات الرّئاسيّة المقبلة، لافتًا إلى ورود تصريحات ومواقف مختلفة من الغرب، تفيد بضرورة الإطاحة بالحكومة بالقوّة، وإرسال التّشكيلات المتطرّفة إلى بيلاروس، بحسب تعبيره.

وأشار، في تقرير نقلته الخدمة الصّحفيّة للجنة الحدود الحكوميّة، إلى أنّ بلاده لا تهدف إلى أيّ عدوان تجاه الدول المجاورة (أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق)، وإنّما تؤيد حسن الجوار.

وذكر التّقرير أنّ فولفوفيتش أولى اهتمامًا خاصًّا لتجنّب المشاكل الخاصّة بالحملة الانتخابيّة الجارية في البلاد، حيث حدّد لهياكل الأمن الأولويّات في عملها الحالي، الّتي شملت مراقبة منع دخول الأسلحة والذّخائر وغيرها من المواد المحظورة إلى البلاد.