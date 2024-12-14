الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 2000 درهم بحق شخص من جنسية دولة عربية قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأرسل رسالة إلى آخر أفاد بأنه ابن عمه، تضمنت ألفاظ سب خادشة للحياء.

وقال المجني عليه إن المتهم زوج ابنة عمته ولا تربطه به أي علاقة أخرى، وفوجئ برسالة منه تضمنت تلك العبارات، لافتاً إلى أنه لم يسبق له التواصل معه بشكل مباشر، ولا يجد سبباً لتصرفه.

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