شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 06ر86 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر43828 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 09ر6051 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر23 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 72ر19926 نقطة.