- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 06ر86 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر43828 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر23 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 72ر19926 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 06ر86 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر43828 نقطة.
بورصة وول ستريتوتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 09ر6051 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر23 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 72ر19926 نقطة.