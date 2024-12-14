الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 06ر86 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر43828 نقطة.
مؤشرات بورصة وول ستريت - أرشيفية

بورصة وول ستريت

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 09ر6051 نقطة.
الأسهم الأمريكية - وكالات

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر23 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 72ر19926 نقطة.
بورصة وول ستريت - واس
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