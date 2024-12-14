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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تسجل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أكبر انخفاض أسبوعي لها هذا العام.
وخفف الطقس المعتدل المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات، فيما تراجعت العقود الآجلة القياسية بنسبة تصل إلى 4.2% الجمعة.
ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المعتاد، في شمال غرب أوروبا الأسبوع القادم وفي نهاية الشهر.
يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه المتداولون، بتصفية مراكزهم قبل موسم العطلات.
وذلك مع اقتراب بدء التصدير من محطة التصدير الثانية لشركة فينتشر جلوبال إل إن جي في ولاية لويزيانا.
وخفف الطقس المعتدل المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات، فيما تراجعت العقود الآجلة القياسية بنسبة تصل إلى 4.2% الجمعة.
أسعار الغاز في أوروباووصلت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، وتراجعت بنحو 14% حتى الآن هذا الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المعتاد، في شمال غرب أوروبا الأسبوع القادم وفي نهاية الشهر.
يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه المتداولون، بتصفية مراكزهم قبل موسم العطلات.
تدفقات الغاز الطبيعيكما تستمر في ذات التوقيت تدفقات الغاز الطبيعي المسال بقوة، ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات الأمريكية بشكل أكبر.
وذلك مع اقتراب بدء التصدير من محطة التصدير الثانية لشركة فينتشر جلوبال إل إن جي في ولاية لويزيانا.