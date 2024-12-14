شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تسجل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الغاز في أوروبا

تدفقات الغاز الطبيعي

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أكبر انخفاض أسبوعي لها هذا العام.وخفف الطقس المعتدل المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات، فيما تراجعت العقود الآجلة القياسية بنسبة تصل إلى 4.2% الجمعة.ووصلت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، وتراجعت بنحو 14% حتى الآن هذا الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المعتاد، في شمال غرب أوروبا الأسبوع القادم وفي نهاية الشهر.يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه المتداولون، بتصفية مراكزهم قبل موسم العطلات.كما تستمر في ذات التوقيت تدفقات الغاز الطبيعي المسال بقوة، ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات الأمريكية بشكل أكبر.وذلك مع اقتراب بدء التصدير من محطة التصدير الثانية لشركة فينتشر جلوبال إل إن جي في ولاية لويزيانا.