شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يصل 3805 جنيهات بدون المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

تطورات جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 14-12-2024 في مصر، وذلك بعد إعلان مجلس الذهب العالمي عن آخر تطورات حجم الطلب على الذهب في العالم وصناديق الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب حول العالم خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر بمقدار – 8.2 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع في التدفقات خلال الأسبوع السابق.



بينما أظهر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أن الذهب يستعد لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان في ظل عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية التي عوضت التراجع في الطلب من قبل المستهلكين.



وأشار مجلس الذهب العالمي أن اجماع السوق يشير إلى نمو إيجابي ولكن أكثر تواضعا للذهب في عام 2025. حيث تركز كل الأنظار على ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي وتأثيره على الذهب.